Ярославца оштрафовали за незаконную попытку дотронуться до Кубка Гагарина

Красноперекопский районный суд Ярославля признал виновным 34-летнего местного жителя в мелком хулиганстве. Об этом рассказали в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Инцидент произошел 3 августа в «Арене-2000» во время чествования ХК «Локомотив». Во время концерта ярославец с билетом на девятую трибуну прошел в партер и попытался попасть в вип-зону, чтобы дотронуться до Кубка Гагарина. На замечания работников «Арены» не отреагировал, принудительно был остановлен и выведен полицейскими.

«Своими действиями "У" нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу, то есть совершил мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ)»,— рассказали в суде.

Ему назначен административный штраф в размере 1 тыс. руб.

Алла Чижова