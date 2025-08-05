Аудиторы нашли неэффективные расходы ГКУ «Нижегородстройзаказчик»

Контрольно-счетная палата Нижегородской области опубликовала итоги проверки расходы госпредприятия «Нижегородстройзаказчик» за 2024 год и пять месяцев 2025 года. Аудиторы сообщили о неэффективных и излишних расходах ГКУ на премии сотрудникам и аренду помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году некомплект штата госпредприятия составлял 38,4%. Тем не менее, работникам за счет кадрового дефицита выплатили премии на 402,3 тыс. руб., подлежащих возврату в бюджет. Это привело к превышению на 22% уровня оплаты труда сотрудников ГКУ над зарплатами остальных госслужащих, говорится в сообщении.

Также из-за нехватки сотрудников были выявлены излишние ассигнования на аренду помещений госпредприятия, однако эти средства освоены не были. Кроме того, аудиторы отметили неэффективное использование бюджетных средств на платную парковку двух автомобилей, которые не использовались восемь-десять месяцев.

Материалы проверки направлены в прокуратуру, губернатору и в областное заксобрание.

Владимир Зубарев