В Ульяновске завершено расследование мошенничества при рекультивации полигона ТКО

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела директора ООО «Мегастоун групп» Наиля Вильданова и руководителя ООО «ЭкоИнвест» Сергея Власова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере при рекультивации полигона ТКО (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщило ведомство, отметив, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, после чего будет передано в суд.

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По версии следствия, обвиняемые в 2023 году выкупили компанию «ЭкоИнвест», у которой уже был заключен госконтракт стоимостью 456,3 млн руб. с ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» на выполнение работ по рекультивации полигона ТКО рядом с селом Красный Яр (около Ульяновска). Исполняя контракт, в период с мая по июнь 2023 года Сергей Власов «заключил несколько фиктивных договоров на оказание транспортных услуг и поставку стройматериалов с компанией, подконтрольной второму обвиняемому», а для придания видимости фиктивным сделкам оба обвиняемых изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств».

СУ СКР отмечает, что в результате согласованных действий обвиняемых из бюджета Ульяновской области на счета подконтрольных им компаний были переведены денежные средства на общую сумму свыше 62 млн руб.

В целях возмещения ущерба по ходатайству следователя СК России наложен арест на денежных средства и три автомобиля обвиняемых.

Как сообщает региональное управление ФСБ, первоначальная информация о преступлении была получена ведомством в ходе оперативно-разыскных мероприятий и была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с СУ СКР в августе 2024 года.

Андрей Васильев, Ульяновск