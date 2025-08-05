Самарец получил 1,5 года колонии за гибель пассажира в ДТП под Волгоградом

Дубовский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 49-летнего жителя Самарской области по уголовному делу о ДТП, повлекшем гибель пассажира микроавтобуса (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, 6 марта этого года фигурант за рулем иномарки «Мерседес Бенц» двигался в сторону Волгограда по федеральной трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» и примерно в 03:10 на 590-м км не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине «КамАЗ» в сцепке с полуприцепом, который был обозначен аварийным опознавательным знаком. В итоге погиб 60-летний пассажир микроавтобуса.

Свою вину фигурант признал в полном объеме. По решению суда он получил 1,5 года колонии-поселении. Кроме того, в течение двух лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также по иску прокуратуры суд взыскал с владельца «Мерседеса» в пользу 13-летнего сына погибшего компенсацию морального вреда в сумме 1,5 млн руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов