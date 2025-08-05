В Уфе без воды остались 14 жилых домов и лицей

В Октябрьском районе Уфы без горячей воды остались 13 зданий, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Речь идет о многоквартирных домах 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 167, 167/2, 167/3 июля на Комсомольской улице, домах 112/2, 112/3, 112/4 на проспекте Октября и доме 106/1 на Российской улице, а также о лицее №6. Проблему устраняют сотрудники ООО «БашРТС».

Холодную воду отключили в домах 35/1 и 35/2 на Союзной улице. Ремонтные работы проводят работники ГУП «Уфаводоканал».

Причина отключения воды и время завершения работ не указываются.

Венера Хисамова