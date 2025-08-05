Банк «Центр-инвест» улучшил позиции рейтинга кредитования ИП
По результатам исследования сервиса Brobank.ru банк «Центр-инвест» улучшил позиции и занял 6-е место в рейтинге банков с крупнейшим портфелем займов индивидуальных предпринимателей в 2025 году.
Фото: Банк «Центр-инвест»
При этом банк «Центр-инвест» входит в ТОП-3 рейтинга кредитных организаций с максимальным приростом портфеля кредитов ИП за 2025 год.
Стабильная позиция регионального банка «Центр-инвест» в рейтинге крупнейших кредитных организаций страны свидетельствует об устойчивом положении банка на рынке финансовых услуг и предложении комфортных условий финансирования для развития предпринимательства.
ПАО КБ «Центр-Инвест»
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