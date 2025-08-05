Бастрыкину доложат о напавшей с ножом на брата и бабушку девочке в Татарстане

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения 11-летней девочки с ножом на родственников. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В СМИ сообщают, что в Мензелинске 2 августа школьница с кухонным ножом напала на брата, бабушку и сестру. Мальчик погиб, а бабушка находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что девочка так отреагировала на замечание об онлайн-игре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Татарстану Руслану Султанову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана рассказали, что районное ведомство взяло на контроль расследование дела.

В пресс-службе МВД по республике рассказали, что семья девочки приехала в Россию из одной из Среднеазиатских республик. Нападавшая сообщила, что начала наносить удары ножом в полусне. Девочку разместили в одной из больницы Татарстана.

Диана Соловьёва