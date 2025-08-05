Зарубежные СМИ: Что известно об американском проекте ядерного реактора на Луне?

США построят ядерный реактор на Луне в ускоренном режиме. Так Вашингтон намерен ответить на аналогичный проект Москвы и Пекина. Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи официально объявит о планах уже на этой неделе, пишет Politico со ссылкой на внутренние документы. В директиве сказано, что ради «поддержки лунной экономики, планирования миссий на Марс и укрепления национальной безопасности в космосе Вашингтон должен действовать быстро». Сообщения о планах Китая построить атомную станцию на Луне появились еще весной 2025-го. Энергию Пекин хочет использовать для обеспечения Международной исследовательской станции, в создании которой будет участвовать Москва. Как пишут западные СМИ, США бросают Китаю вызов в космической гонке. Подробнее об этом — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

Politico напоминает, что NASA и до этого рассматривало возможность размещения реактора на Луне, но теперь агентство устанавливает четкие сроки. «Речь идет о победе во второй космической гонке»,— приводит газета слова высокопоставленного сотрудника национального агентства. Запуск проекта станет первым значимым решением Шона Даффи в роли временного главы NASA. Дональд Трамп назначил министра транспорта и некогда ведущего Fox News на пост в июле, после внезапного отзыва кандидатуры миллиардера Джареда Айзекмана. В директиве, которую изучило Politico, сказано, что агентство планирует увеличить мощность реактора с 40 до 100 кВт и запустить его в 2030 году. Ускорить сроки было решено после объявления о разработке аналогичного проекта Россией и Китаем. Первая страна, разместившая реактор, сможет установить запретную зону на спутнике, что ограничит возможности конкурентов, поясняет издание. После официального объявления у NASA будет 30 дней на выбор руководителя проекта и 60 дней на изучение коммерческих предложений.

The Economic Times считает, что проект реактора на Луне откроет новую эру космической энергетики. Освоение спутника невозможно без подобной технологии, ведь ночи там длятся по 14 земных дней, поэтому полагаться на солнечные батареи рискованно. Для долгосрочных миссий необходим ядерный реактор. Новый источник энергии обеспечит непрерывным энергоснабжением научные базы и лаборатории, а также позволит исследовать затемненные кратеры на Южном полюсе Луны, где могут находиться вода и кислород. Все это в перспективе открывает и путь к Марсу. Реактор, судя по всему, построят на базе усовершенствованной версии системы Kilopower, считает издание. Ее уже успешно испытали в 2018 году: она компактна, соответствует всем стандартам радиационной защиты, использует высокообогащенный уран и термоэлектрические преобразователи.

Гонка за лунную энергетику началась, констатирует The New York Times. Если США опоздают, Китай и Россия смогут диктовать свои правила на единственном спутнике Земли. Ускорение ядерной программы — часть стратегии администрации Трампа по переориентации NASA с госпрограмм на работу с частными инвесторами. Впрочем, план агентства пока вызывает вопросы, пишет газета. Первая высадка на Луну по американской программе запланирована на 2027 год, однако неизвестно, будет ли к этому моменту готов корабль SpaceX Starship. К тому же, непонятно, что именно будет питать реактор, ведь постоянная база на Луне появится еще не скоро.

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