300 человек задержаны в Москве по подозрению в нарушении миграционных правил

Сотрудники военного следственного управления СКР по Москве при силовой поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в одном из хостелов, расположенном в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники СКР при поддержке Росгвардии провели рейд в одном из хостелов столицы

Фото: Росгвардия Сотрудники СКР при поддержке Росгвардии провели рейд в одном из хостелов столицы

Фото: Росгвардия

В ходе мероприятия у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу. В результате около 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что военные следователи подключились к решению миграционных проблем год назад. В августе 2024 года совместно с полицией представители 516-го военного следственного отдела московского ВСУ СКР провели рейд по выявлению фактов незаконной миграции на автовокзале у метро «Щелковская». По итогам проведенного рейда нескольким десяткам выходцев из других стран, недавно получившим российское гражданство, были вручены повестки о явке для постановки на воинский учет.

Андрей Андреев