ДОМ.РФ предоставит 1,8 млрд рублей на гостиницу в центре Нижнего Новгорода

Девелопер АО «Гута-Девелопмент» получит от ДОМ.РФ 1,8 млрд руб. льготного кредита на строительство пятизвездочной гостиницы на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Первый транш в сумме 44 млн руб. уже выдан, сообщили в банке 5 августа 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз гостиницы «Savoy Покровская»

Фото: Правительство Нижегородской области Эскиз гостиницы «Savoy Покровская»

Фото: Правительство Нижегородской области

Гостиница «Savoy Покровская» предусматривает 170 номеров, ресторан, инфраструктуру для деловых мероприятий, СПА-комплекс и подземный паркинг. Общая площадь составит более 9 тыс. кв. м. Ввести здание в эксплуатацию планируют в конце 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», гостиницу будут строить в районе дома №12б, где ранее располагалось пряничное производство Сормовской кондитерской фабрики. Группа «Гута», кроме девелопмента, управляет холдингом «Объединенные кондитеры», в который входит и указанная фабрика.

Галина Шамберина