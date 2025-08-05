В Волгоградской области не нашли подрядчика на ликвидацию свалки за 11 млн

В Волгоградской области не состоялся конкурс на проведение работ по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в Ленинском районе — заявок на участие не поступило. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Прием заявок завершился накануне, 4 августа. Начальная максимальная цена аукциона составляла 11 млн руб.

Заказчиком выступила администрация Царевского сельского поселения Ленинского района Волгоградской области. Аукцион предусматривал устранение свалки в границах объекта культурного наследия федерального значения «Развалины Сарай — Берке (Новый Сарай)».

Ликвидировать свалку было необходимо в течение 23 рабочих дней с даты заключения контракта. От подрядчика требовалось убрать с территории смешанные отходы IV-V класса опасности, в том числе в виде ветвей, соломы, мусора от сноса и разборки зданий.

Павел Фролов