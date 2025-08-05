Глава ФТС предупредил о мошеннических схемах при ввозе легковых автомобилей

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Валерий Пикалев призвал граждан аккуратно выбирать поставщиков при покупке легкового автомобиля из-за границы. В интервью РБК господин Пикалев рассказал, что покупатели могут попасть в мошенническую схему, если невнимательно читают договор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Мошенники пытаются переложить на покупателя обязанность оплатить утилизационный сбор при ввозе авто на территорию РФ. Глава ФТС привел пример из практики: женщина заключила договор, не заметив пункт об оплате утильсбора. «Они (мошенники.— “Ъ”) возят машину по коммерческому коэффициенту, а не для личного пользования,— сказал он в интервью. — И в итоге покупателю написали, что она должна заплатить еще около 600 тыс. руб.».

Также мошенники регистрируются как индивидуальные предприниматели. Они «возят машины много раз в течение года», чтобы платить утильсбор не по коммерческой ставке, а по льготной, как при личном пользовании авто. По словам господина Пикалева, чтобы отслеживать подобную схему, в законодательство внесли поправки. Теперь ГИБДД должны отдельно обращать внимание на то, как долго машина находится в собственности.

22 июля ФТС также сообщала о новых видах мошенничества при перевозке авто через границу. Как рассказывали в пресс-службе ведомства, мошенники регистрируют фиктивное юрлицо или покупают фирму с хорошей налоговой историей, чтобы убедить клиента заплатить за услуги. После получения денег они перестают выходить на контакт.