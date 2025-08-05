На 2,1% меньше детей родилось в Удмуртии с начала года

За 7 месяцев 2025 года в Удмуртии родилось 6,5 тыс. детей, что на 2,1% меньше, чем за тот же период годом ранее (6,6 тысяч), сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Удмуртии почти половина детей до шести месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании. Показатель не уточняется, однако указывается, что он выше среднероссийского (43%).

«По всем современным рекомендациям и исследованиям, 6 месяцев – эти минимальный срок грудного вскармливания, а в целом желательно кормить до 2 лет. Мы поддерживаем каждую маму, которая выбирает этот способ кормления. Даже если ребенок родился недоношенным, мы делаем все, чтобы сохранить грудное вскармливание»,— отмечает специалист Перинатального центра Удмуртии Анна Гордеева.