Холлоуэлл начал предсезонную подготовку в составе «Локомотива»

Канадский защитник Мак Холлоуэлл прибыл в Ярославль и проходит медосмотр вместе с ХК «Локомотив». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Не могу дождаться старта сезона. Очень рад быть здесь»,— сказал Холлоуэлл на видеообращении, опубликованном клубом.

Контракт с «Локомотивом» у защитника подписан на один год. Прошедший сезон игрок провел в составе фарм-клуба «Питтсбург Пингвинс» Американской хоккейной лиги (АХЛ), в котором набрал 31 очко в 56 матчах. Всего за карьеру во второй по силе североамериканской лиге Мак сыграл 270 игр.

Напомним, что 5 августа «Локомотив» начал подготовку к новому сезону с медосмотра. С 6 до 19 августа команда в Ярославле будет проводить тренировочные сборы, на 18 августа назначен матч против нижегородского «Торпедо». 20-24 августа «железнодорожники» проведут на Кубке Блинова в Омске.

Вторая часть тренировочных сборов в Ярославле запланирована с 25 августа до 4 сентября. 31 августа ярославцы сыграют с череповецкой «Северсталью».

Алла Чижова