Проректор НИРО оспорил выговор за сбой на экзамене у нижегородских школьников

Проректор госучреждения «Нижегородский институт развития образования» Николай Бармин оспорил выговор за сбой во время государственной итоговой аттестации (ГИА) у девятиклассников в 2024 году. Суд признал незаконным приказ НИРО в части наложения на проректора дисциплинарного взыскания, в июле 2025 года апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», 4,5 тыс. девятиклассников не смогли вовремя сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) из-за сбоя программного обеспечения 27 мая 2024 года. После инцидента несколько человек привлекли к дисциплинарной ответственности, министр образования региона Михаил Пучков сообщал, что к ответственности привлекут и его, но не уточнял к какой именно.

Согласно материалам дела, после служебной проверки в НИРО комиссия решила объявить выговор истцу, а также руководителю своего подразделения — регионального центра обработки информации (РЦОИ). Еще четверым сотрудникам объявили замечание.

По мнению НИРО, Николай Бармин должен был контролировать РЦОИ, который отвечал за техническую часть экзамена. Истец же указал, что организационно-техническое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в его должностные обязанности не входило.

Комиссия причинами сбоя установила недостаточные серверные мощности. Виртуальные машины конфигурировал сотрудник центра техобеспечения НИРО в соответствии с присланными разработчиком минимальными требованиями. Во время тестового пуска сбоя не было, однако при нем не смоделировали полноценную нагрузку, поэтому недостаток вычислительных мощностей вовремя не выявили. К моменту судебного разбирательства этот сотрудник уже уволился.

Суд установил, что РЦОИ подчиняется непосредственно ректору учреждения и другому проректору (по информационной политике). Поэтому он признал выговор, вынесенный ситцу, незаконным.

В решении указано также, что сам НИРО оштрафовали за сбой на 50 тыс. руб. по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения ГИА).

Галина Шамберина