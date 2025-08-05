На одну вакансию в Удмуртии приходится 5,4 резюме

На одну вакансию во всех профессиональных областях Удмуртии приходится 5,4 резюме, что на 0,4 пункта больше, чем месяцем ранее, следует из исследований аналитиков hh. ru. Данный показатель ниже среднероссийского уровня на 0,6 пункта, но соответствует норме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работодатели на рынке труда открыли 10 тыс. вакансий в июле, прибавив 2% за месяц. Активность соискателей выросла на 10%: за месяц было создано или обновлено 53,9 тыс. резюме.

По итогам июля медиана предполагаемой зарплаты в Удмуртии выросла на 5,2% и составила 67,7 тыс. руб., оказавшись выше ожидаемой на 7,7 тыс. руб. Предлагаемая зарплата в целом по России — 79,6 тыс. руб. (+5,5%).