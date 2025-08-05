15 жителей Удмуртии заработали 22 млн руб. на незаконных азартных играх

Заместитель прокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение в отношении 15 жителей региона, в их числе адвокат, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр организованной группой (ст. 171.2 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, в 2020-2024 годах фигуранты организовали и проводили азартные игры на территории Первомайского и Индустриального районов Ижевска в помещениях на улицах Холмогорова, Орджоникидзе и Авангардная. Доход от деятельности составил более 22 млн руб.

Допрошено более 80 свидетелей и проведено десять судебных экспертиз. Наложен арест на общую сумму более 20 млн руб. Материалы дела — более 50 томов. Уголовное дело направлено в суд.