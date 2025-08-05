Башкультнаследие требует от мэрии Уфы отремонтировать здание-памятник

Октябрьский райсуд Уфы приступил к рассмотрению иска Управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии к городской администрации. Ближайшее судебное заседание назначено на 19 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Уфа», причиной иска послужило состояние подвала объекта культурного наследия «Доходный дом Капкаева» на улице Валиди, который затапливается дождевой водой. По мнению истца, протечку должна устранить мэрия, являющаяся учредителем МУП «Уфимские инженерные сети» — организации, которая не предпринимает должных мер по решению проблемы.

«Доходный дом Капкаева» — каменное двухэтажное здание 1910 года постройки. Принадлежал члену Магометанского Духовного собрания, мулле первой уфимской Соборной мечети Гениатулле Капкаеву.

Венера Хисамова