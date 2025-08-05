Пострадавшим при взрыве газа в Саратове выделили 168 млн руб. для покупки жилья

Правительство Саратовской области выделило более 168 млн руб. на выплаты пострадавшим при взрыве газа в доме в Саратове. Средства выделили на приобретение жителями нового жилья, сообщили в пресс-службе облправительства.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин пояснял, что сумма выплаты каждому потерпевшему будет определяться исходя из стоимости квадратного метра утерянного жилья. Минстрой установил ее на уровне 88,8 тыс. руб.

Утром 25 июля в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. Обрушилась угловая секция здания с 7 по 10 этаж. Погибли семь человек, включая одного ребенка. Пострадали 18 человек. В регионе вводили режим ЧС, поисково-спасательная операция длилась двое суток.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что взрывом было разрушено 38 квартир. Эвакуированные жильцы с 25 июля находятся в пунктах временного размещения на базе нескольких гостиничных комплексов.

Полина Мотызлевская