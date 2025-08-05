Челябинцу утвердили приговор за обман экс-тренера спортшколы «Рифей»

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор челябинцу, пытавшемуся похитить деньги (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), предназначенные для передачи в качестве взятки. Он осужден на три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что тренер областного бюджетного учреждения «Спортивная школа по конному спорту и современному пятиборью “Рифей” имени Латышева» Светлана Дубовик обвинялась в мошенничестве. Пытаясь избежать реального наказания, она обратилась к знакомому, пообещавшему за взятку решить вопрос с работниками правоохранительной и судебной системы. В сентябре 2023 года челябинец ввел фигурантку в заблуждение и попросил 1,5 млн руб. для дальнейшей передачи взятки, заведомо не намереваясь отдавать деньги. Средства горожанин должен был получить через посредницу, но, когда тренер вручила ей 250 тыс. руб., их задержали сотрудники УФСБ России по региону.

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор местному жителю в мае. Адвокаты горожанина в апелляционной жалобе просили изменить наказание, назначив условный срок. Они указывали, что фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение. Однако облсуд с учетом позиции прокурора оставил решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска