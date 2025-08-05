В Самарской области ввели в оборот 35 га сельхозземель, на них выращивается подсолнечник

Инспектор управления Россельхознадзора в ходе выездных обследований 30 июля и 1 августа зафиксировал устранение зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью на двух сельхозучастках в Сергиевском районе Самарской области. Об этом сообщает ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общая площадь обработанных и введенных в оборот участков составила 35,1 га. Они используются для выращивания подсолнечника.

В прошлом году собственники участков получили предостережения о необходимости соблюдения обязательных требований земельного законодательства РФ. Они обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания. Повторные контрольные мероприятия, проведенные без взаимодействия с сельхозпроизводителями, подтвердили, что зарастание ликвидировано.

Руфия Кутляева