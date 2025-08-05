В Оренбуржье с начала года на водных объектах погиб 41 человек, включая 8 детей

С начала 2025 года на территории Оренбургской области зарегистрировано 44 происшествия на водных объектах. На воде погиб 41 человек, в том числе восемь детей. Спасти удалось 16 человек, восемь из которых дети, сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Оренбурге на городском оборудованном пляже на реке Урал, в районе автомобильного моста по ул. Донгузской, дети заплыли за буйки и попытались переплыть реку. 13-летний подросток начал тонуть. Дежурный спасатель подплыл к ребенку на лодке и вытащил его из воды.

Помощь медиков подростку не понадобилась. Дети находились на пляже без родителей.

Руфия Кутляева