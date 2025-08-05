ФСБ задержала нелегальных оружейников в Челябинской области

ФСБ России вместе с МВД России и Росгвардией пресекли противоправную деятельность 157 жителей из 51 субъекта страны, включая Челябинскую область. Они были причастны к незаконному обороту средств поражения, а также к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Обыски в домах нелегальных оружейников сотрудники ФСБ России провели в мае-июне 2025 года. Из незаконного оборота изъяли 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также два гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 кг тротила и пороха, свыше 34 тыс. патронов различного калибра.

Кроме того, прекратили деятельность 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

По данным пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, с начала 2025 года в регионе из незаконного оборота изъято 35 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около 7 кг взрывчатых веществ, более 1,5 тыс. боеприпасов различного калибра, ликвидировано две подпольные мастерские по переделке гражданских образцов огнестрельного оружия в боевое. По материалам УФСБ за незаконный оборот оружия и боеприпасов осуждены 14 человек.

Новость дополнена: добавлена информация регионального управления УФСБ о выявленных преступлениях этого вида с начала года.

Виталина Ярховска