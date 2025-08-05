Перевозки пассажиров на Куйбышевской магистрали выросли на 2,9% в январе-июле

Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге за январь-июль 2025 года увеличились на 2,9%, превысив 12,3 млн человек. В дальнем следовании перевезено 2,9 млн пассажиров, что на 2,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Услугами пригородных поездов воспользовались 9,3 млн человек, это на 4,8% выше показателя января-июля 2024 года, сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пассажирооборот за этот период снизился на 1,1% — до 3,4 млрд пасс-км. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 478,3 млн пасс-км, увеличившись на 10,7%. В дальнем следовании этот показатель снизился на 2,8% — до 3 млрд пасс-км.

В июле 2025 года было отправлено около 2,2 млн пассажиров, что на 3% меньше, чем в прошлом году.

Андрей Сазонов