В Ижевске 81% студентов-очников считают обязательным совмещение учебы с работой

81% обучающихся на очной форме ижевских студентов уверены, что должны совмещать учебу с работой, следует из опроса сервиса SuperJob. К занятости в любой сфере склоняется 41% учащихся. 4 из 10 считают, что необходима работа по специальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

35% родителей студентов, обучающихся на дневном отделении, считают, что работать нужно по специальности, еще 24% — за любую работу. Среди закончивших обучение по очной форме обучения 26% призывают работать по специальности, 25% — в любой сфере.

Что студенты не должны работать, уделяя все время учебе уверены 28% выпускников, 26% родителей и 9% студентов. Опрос проводился с 1 по 31 июля.