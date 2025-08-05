В Уфе воду отключили в 27 домах, четырех детсадах, школе и поликлинике

По данным Управления гражданской защиты администрации Уфы, без горячей воды остались 25 многоквартирных домов на улицах Бикбая, Гагарина и Маршала Жукова, а также детские сады №122, №301, №308, школа №37 и поликлиника №43.

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Горячую воду также отключили в многоквартирных домах 5, 5а на на улице Репина и в детском саду №91.

Аварийную ситуацию устраняют сотрудники ООО «БашРТС». Причина отключения воды и время завершения работ не указываются.

Венера Хисамова