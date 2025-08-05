В Татарстане в ходе заведения общественного питания выявили 12 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Всего было проверено 60 иностранных граждан. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выявили 12 нелегальных мигрантов

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан В Татарстане выявили 12 нелегальных мигрантов

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

В отношении нарушителей составлены 14 административных материалов. Большая часть из них заключается в нарушении режима пребывания в РФ. Сотрудники МВД выявили одно нарушение в незаконной трудовой деятельности, одно — в несоответствии цели выезда и еще одно — в уклонении от прохождения медицинского освидетельствования.

На девять иностранцев вынесены постановления о принудительном выдворении за пределы РФ. Сейчас ведется сбор доказательств для привлечения работодателя, нанявшего мигрантов, к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Среди иностранцев выявлены нарушители ПДД. Зафиксировано два нарушения управления транспортом без пристегнутых ремней, один факт вождения автомобиля без прав и нарушение требований к перевозке детей.

Диана Соловьёва