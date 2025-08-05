Под Астраханью в Волге утонул местный житель при столкновении лодки с буксиром

На реке Волга в Ахтубинском районе Астраханской области утонул 76-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия произошла накануне, 4 августа. Астраханец рыбачил с моторной лодки на судовом ходу, вверх по течению шел речной буксир-толкач. Произошло столкновение, хотя буксир тормозил и подавал звуковые сигналы.

После столкновения маломерное судно перевернулось, астраханец оказался в воде и утонул. Очевидцы извлекли его тело из воды и передали полицейским.

Павел Фролов