В Оренбуржье организация незаконно захватила участок лесного фонда

Орская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки исполнения законодательства о лесопользовании выявила факт незаконного захвата участка лесного фонда организацией. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, юридическое лицо осуществляет эксплуатацию сетей водоснабжения. Организация самовольно захватила участок лесного фонда вблизи Кумакского водозабора. С помощью спецтехники на участке незаконно прорыты траншеи и ямы общей площадью более 400 кв. м.

Руководителю организации внесено представление. Юрлицо привлечено к административной ответственности по ст. 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков) с назначением штрафа на сумму 200 тыс. руб.

Руфия Кутляева