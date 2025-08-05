Утверждено решение о КРТ в микрорайоне Авиагородок и на улице Чайковского в Перми

Краевое минимущество утвердило приказ о принятии решения о комплексном развитии территории в микрорайоне Авиагородок и на улице Чайковского в Перми. Документ от 31 июля опубликован на сайте ведомства. Согласно ему, реновации подвергнутся несмежные территории жилой застройки в Индустриальном районе общей площадью 11,12 га. Завершить комплексное развитие двух площадок в Авиагородке и на улице Чайковского надо в течение десяти лет.

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В микрорайоне Авиагородок застройка охватит 8,72 га в границах улиц Карпинского, Камышловской, Сусанина, Чердынской и Свиязева. Реновации ожидает и площадка 2,4 га в районе улиц Чайковского, Мира, Снайперов.

Впервые о планах комплексного развития в микрорайоне Авиагородок и на улице Чайковского стало известно в июне этого года, когда минимущество опубликовало проект соответствующего приказа. Инвестор, который займется развитием этих территорий, должен будет снести нежилые строения, аварийные жилые дома по улицам Сусанина, Камышловской, Снайперов, Чайковского и другим. В список объектов разрешенного использования на землях КРТ входят среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка высотой 8, 10 и 19 этажей, объекты здравоохранения, дошкольного, начального и среднего образования, коммунального обслуживания, магазины, объекты торговли, отдыха и прочее.