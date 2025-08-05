Запрещенную в России экстремистскую АУЕ обвинили в вербовке узбекских мигрантов

Запрещенная в России экстремистская организация «АУЕ» начала вербовать приезжающих на заработки в РФ узбекских граждан. Об этом заявили в Службе госбезопасности Узбекистана. Чаще всего трудовых мигрантов вербуют через соцсети и видеоплатформы, предупредили в ведомстве.

«Вовлекает не только подростков, но и наших граждан, работающих за рубежом, особенно в России»,— цитирует «РИА Новости» заявление Службы. Там добавили, что «уважение нельзя заслужить через преступность» и призвали ценить «честный труд и семейное благополучие».

«АУЕ» запретили в России в 2020 году. Верховный суд признал движением экстремистским. На тот момент оно насчитывало 34 тыс. приверженцев в 40 регионах, писал ТАСС.