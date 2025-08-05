Россиян предупредили о штрафах за шумную уборку квартиры по вечерам

Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за шум от бытовой техники в вечернее или ночное время, заявил «РИА Новости» член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Он уточнил, что оштрафовать cмогут, если, к примеру, звук от стиральной машины или пылесоса превышает допустимые пределы.

Сейчас в КоАП РФ нет прямого запрета на нарушение тишины, но предусмотрена ответственность за нарушение санитарного законодательства (ст. 6.4 КоАП РФ), которое ограничивает уровень шума. Штраф для физлиц составит от 500 руб. до 1 тыс. руб., должностных лиц — 1–2 тыс. руб. ИП без образования юрлица грозит 1–2 тыс. руб. штрафа и приостановка деятельности до 90 суток, юрлицу — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. штрафа и акая же приостановка деятельности.

В Госдуме в настоящее время рассматривается федеральный закон о тишине, который введет единые правила по всей стране, подчеркнул Евгений Машаров. Проектом запрещается шум с 23:00 до 7:00, также вводится тихий час с 13:00 до 15:00. Время проведения ремонта будет ограничено с 9:00 до 19:00. Господин Машаров напомнил, что к шуму относятся: ремонт, громкая музыка или телевизор, звуки от животных, работа бытовой техники, крики, пение, «громкое выяснение отношений».