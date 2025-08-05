Экс-оператор Кунгурской пещеры не оспорил результаты проверки Росприроднадзора

Арбитражный суд Пермского края отказал ООО «Сталагмит-Экскурс» в удовлетворении заявления к Западно-Уральскому управлению Росприроднадзора. Как сообщает краевая газета «Звезда», соответствующее решение было вынесено 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

ООО «Сталагмит-Экскурс», которое владело лицензией на организацию экскурсионной деятельности в Кунгурской ледяной пещере, пыталось признать недействительным предписание госоргана. Оно было выдано по итогам проверки, в ходе которой были обнаружены нарушения законодательства о недропользовании. В частности, в ходе контрольных мероприятий был выявлен факт бурения в 2018 году скважины на поверхности особо охраняемой природной территории, которая расположена над пещерой.

Изложенные в предписании требования ООО не выполнило, в итоге на основе материалов проверки комиссия Роснедр приняла решение о досрочном прекращении права пользования недрами. Это решение «Сталагмит-Экскурс» сейчас пытается обжаловать в Арбитражном суде Москвы.