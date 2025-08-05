Бутман планирует позвать на фестиваль в Петербурге легенд американского джаза

Народный артист России Игорь Бутман планирует пригласить на Международный джазовый фестиваль в Санкт-Петербурге знаменитых американских музыкантов Джорджа Бенсона и Херби Хэнкока, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

«Херби уже приезжал к нам на Международный день джаза, когда мы проводили концерт на новой сцене Мариинского театра. Тогда также выступали Маркус Миллер, Джеймс Моррисон и другие именитые музыканты»,— сказал господин Бутман.

Международный день джаза в этом году проходил с 21 по 27 июля. На нем выступили около 600 артистов из России, США, Бельгии, Таиланда и других стран. Всего прошло 140 концертов, включая 37 бесплатных.

Интервью с господином Бутманом о джазовой музыке, Петербурге и Москве читайте в материале «Ъ-СПб» «Для жизни одной мелодии не хватит, даже самой гениальной».

Андрей Маркелов