В Туве и Кузбассе выявлены места превышения тяжелых металлов в атмосфере

В Республике Тыва и Кемеровской области зафиксировано превышение содержания тяжелых металлов в атмосфере в районе некоторых горнорудных производств. О результатах исследования, проведенного специалистами Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, сообщила его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Образцы были собраны с поверхности хранилищ сульфидных отходов обогащения руд. В Кузбассе это Ново-Берикульское, Талмовские пески, Урской отвал, в Туве — Хову-Аксы, траншея «Тувакобальт». «Результаты исследований показали: содержание тяжелых металлов над поверхностью хвостохранилищ превышает фоновые значения во всех наблюдаемых точках в среднем в тысячу раз»,— говорится в сообщении.

По данным ИНГГ, содержание мышьяка превышает фон в 15-400 раз, кадмия — в 50-2000 раз, свинца — в 6-500 раз. Самые высокие превышения зафиксированы с цинком в диапазоне от 1 тыс. (Урской отвал) до 1 млн раз (Талмовские пески).

«Необходимы срочные меры по комплексному исследованию масштабов загрязнения, разработке и внедрению эффективных технологий рекультивации хвостохранилищ и минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей»,— заявила автор исследования Анна Девятова.

Александра Стрелкова