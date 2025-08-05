В Удмуртии утвердили программу по улучшению коммунальной инфраструктуры

В Удмуртии утвердили программу по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы, соответствующее распоряжение правительства региона было опубликовано на сайте кабмина 4 августа. Основные цели программы — улучшение качества предоставления коммунальных услуг для жителей республики. В рамках программы планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Постановление вступило в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для реализации программы задействуют два источника финансирования при общем объеме вложений 2,17 млрд. руб. Из федерального бюджета будет направлено 1,4 млрд руб., из которых 397,2 млн. в 2025 году. Из регионального — 771,1 млн. руб. Исполнительным органом по выполнению программы назначено министерство строительства и жилищной политики Удмуртии.

За первые два года планируется начать реализацию 54 объектов коммунальной инфраструктуры в 18 муниципалитетах. Шесть из них в сфере теплоснабжения, 29 в области водоснабжения и еще 19 — водоотведения.