В центре Перми открылась кафе-кондитерская «Эспланада»

В центре Перми, возле городской эспланады, открылась кафе-кондитерская «Эспланада». Как сообщает телеграм-канал in vino papulos, заведение пока действует в техническом режиме. Кафе-кондитерская разместилась по адресу: ул. Петропавловская, 59, возле сквера Уральских добровольцев и iMall «Эспланада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал in vino papulos Фото: телеграм-канал in vino papulos

В меню нового заведения — десерты и напитки. При этом в онлайн-справочнике 2ГИС значится, что открытие заведения «Эспланада» еще только готовится.