В центре Перми открылась кафе-кондитерская «Эспланада»
В центре Перми, возле городской эспланады, открылась кафе-кондитерская «Эспланада». Как сообщает телеграм-канал in vino papulos, заведение пока действует в техническом режиме. Кафе-кондитерская разместилась по адресу: ул. Петропавловская, 59, возле сквера Уральских добровольцев и iMall «Эспланада».
Фото: телеграм-канал in vino papulos
В меню нового заведения — десерты и напитки. При этом в онлайн-справочнике 2ГИС значится, что открытие заведения «Эспланада» еще только готовится.