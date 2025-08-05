В России создали покрытия для имплантов с противотромбовыми свойствами

Специалисты из НИУ «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) разработали композитные покрытия для контактирующих с кровью медицинских имплантов, которые снижают риск тромбозов и закупорки сосудов. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Имплантируемые устройства, через которые перекачивается кровь, часто вызывают осложнения, включая тромбоз и гемолиз. Традиционные методы антикоагулянтной терапии имеют ограничения, такие как риск тромбоцитопении и необходимость постоянного контроля крови. «Разработанные покрытия имитируют естественные свойства эндотелия сосудов»,— рассказала сотрудница Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Кристина Попович. По ее словам, это «снижает адсорбцию белков и активацию тромбоцитов».

Новые композитные покрытия созданы на основе коллагена и углеродных нанотрубок. Они отличаются высокой прочностью к механическим нагрузкам и позволяют проще внедрять покрытие в медицинские приборы. Технология нанесения основана на распылении с последующим испарением растворителя под воздействием лазера, что обеспечивает однородные и тонкие слои.

Также ученые разработали эффективный метод тестирования покрытий. Создан микрофлюидный чип, который воспроизводит реальные условия кровотока, включая высокие напряжения сдвига. Это позволяет оценить поведение покрытий в динамике, в отличие от прежних тестов в статической среде.