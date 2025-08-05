В Кургане суд взыскал с детского сада 700 тыс. рублей за падение девочки из окна

Курганский городской суд взыскал с детского сада 700 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу девочки, выпавшей из окна, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что 5 декабря прошлого года пятилетняя девочка осталась одна в раздевалке учреждения и выпала из окна второго этажа. Из-за полученных травм она находилась на стационарном лечении в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста. Ребенок был ограничен в движении и лишен общения со сверстниками, испытывал стресс.

Так как образовательные учреждения по закону отвечают за жизнь и здоровье воспитанников, прокуратура подала иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.

Виталина Ярховска