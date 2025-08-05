СКР: более десяти атак БПЛА зафиксировано на ЛЭП и подстанции в Курской области

Военные следователи Следственного комитета России за последнее время выявили более 10 атак украинских БПЛА на электроподстанции и линии электропередачи в Курской области. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью KP.RU.

По словам господина Бастрыкина, из-за атак прекращалась подача электроэнергии в дома, где проживают несколько десятков тысяч человек. Военные следователи в настоящее время документируют все случаи повреждений энергообъектов и продолжают расследование инцидентов с участием дронов.

Глава СКР также отметил, что под ударом оказались объекты культурного наследия региона. Среди них — ансамбль Свято-Знаменской церкви, подворье Курского Троицкого женского монастыря, Дмитриевская церковь и другие. В рамках расследования преступлений, инкриминируемых ВСУ, ведомство признало потерпевшими около 14 тыс. человек.