В Саратовской области погасили задолженность по контрактам на 1 млн рублей

В Саратовской области прокуратура добилась погашения задолженности по контрактам на сумму более 1 млн руб. перед субъектами предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что ГУЗ СО «Базарно-Карабулакская районная больница» заключила с субъектами малого и среднего бизнеса контракты на поставку товаров и оказание услуг охраны. В отношении поставщиков сформировалась задолженность на сумму свыше 1 млн руб., хотя взятые на себя обязательства они исполнили.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление и. о. главного врача медицинского учреждения. В итоге задолженность перед представителями предпринимательского сообщества была полностью погашена.

Павел Фролов