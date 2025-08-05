На пункте пропуска «Сырым» рядом с Оренбуржьем ограничено движение автомобилей

На казахстанском пункте пропуска «Сырым», рядом с российским МАПП «Маштаково», началась плановая реконструкция. Работы, организованные компанией «КазАвтоЖол», стартовали 4 августа и продлятся до 31 декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В связи с реконструкцией введены ограничения. Пропуск легкового транспорта и пешеходов закрыт. Движение общественного транспорта через пункт будет разрешено до 31 августа 2025 года. Грузовые перевозки будут осуществляться через электронную очередь с пропускной способностью до 500 единиц в сутки.

Власти рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок. Альтернативные маршруты включают пункты пропуска «Таскала» — «Озинки», «Аксай» — «Илек» и «Шаган» — «Теплое». Также можно воспользоваться железнодорожным или авиатранспортом.

Андрей Сазонов