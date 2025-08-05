Житель Астрахани стал фигурантом дела о мошенничестве с соцвыплатами

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант обратился в центр социальной поддержки населения Трусовского района, чтобы получить выплату на поддержку малого предпринимательства. После этого он предоставил необходимые документы, утверждал, что будет заниматься производством металлических конструкций.

Полученными 280 тыс. руб. фигурант распорядился по своему усмотрению. Он не собирался выполнять условия социального контракта.

Павел Фролов