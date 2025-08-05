Квартира в пермском жилом комплексе вошла в топ-3 самых больших в ПФО

Аналитики сервиса «Циан» проанализировали предложение самых больших по площади квартир в новостройках Приволжского федерального округа. Как пишет «Новый компаньон», эксперты сервиса насчитали в округе 11 объектов площадью от 200 кв. м. Среди них по три квартиры в Казани и Нижнем Новгороде, по одной в Перми, Пензе, Энгельсе, Ижевске и Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Квартира в пермской новостройке заняла третье место «топа» «Циана» — это жилая площадь в МФК «Москва» на ул. Пермской, 33. Площадь пятикомнатной квартиры, о которой идет речь,— 290,1 кв. м, она имеет две террасы и стоит 85 млн руб. Напомним, что МФК «Москва» был введен в эксплуатацию в III квартале 2023 года, девелопер объекта — АО «Кортекс».

Первое место рейтинга «Циан» заняла квартира в казанском ЖК «Резиденция Топаз», ее площадь составляет 450,1 кв. м, а цена — 198 млн руб. Комплекс в Казани застройщик «Полистройкапитал» ввел в эксплуатацию в IV квартале 2023 года. На втором месте оказалась квартира в нижегородском ЖК «КМ Ривер Парк» площадью 311,1 кв. м. Объект стоит 39 млн руб., что примерно в полтора раза ниже средней цены за квадратный метр на рынке недвижимости города — 125,4 тыс. руб.