В Сосновском районе школьник на мотоцикле сбил двух подростков

В Сосновском районе несовершеннолетний мотоциклист наехал на двух подростков. Все участники ДТП получили травмы, сообщает пресс-служба отдела МВД России по району.

По предварительным данным, ночью 3 августа около дома №1 по улице Камаловой в деревне Мамаева 12-летний водитель мотоцикла Moto Lаnc наехал на двух пешеходов 16 лет. Подростков госпитализировали, водитель получил травмы, ему оказали разовую медицинскую помощь. Ребенок управлял мотоциклом с разрешения родителей и находился без экипировки. В отношении его отца и матери составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством), также информацию направили в отдел по делам несовершеннолетних ОМВД РФ, чтобы привлечь родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию).

Виталина Ярховска