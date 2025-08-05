Трудовая инспекция оштрафовала структуры РЖД за нарушение прав работников

С начала года в адрес государственной инспекции труда (ГИТ) в Пермском крае поступило шесть жалоб от работников ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), связанных с нарушением трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГИТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Чаще всего вопросы касались нарушений, связанных с оплатой труда, привлечением к дисциплинарной ответственности, предоставлением отпуска и условиями охраны труда. По результатам рассмотрения обращений работодателям направлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства.

«В 2025 году за нарушения требований трудового законодательства к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 300 тыс. руб. привлечено три организации (входящие в структуру РЖД)»,— отметила заместитель руководителя ГИТ Ирина Зройчикова.