«Россети Новосибирск» направили на модернизацию электросетей 1,9 млрд рублей

За 1 полугодие 2025 года «Россети Новосибирск» ввели в эксплуатацию 156 км линий электропередачи (ЛЭП) и десятки подстанций суммарной мощностью свыше 87 МВА, что на 33 % превышает уровень за 6 месяцев прошлого года. В модернизацию электросетевого комплекса региона компания уже инвестировала почти 1,9 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено АО «РЭС» Фото: Предоставлено АО «РЭС»

Реализация масштабной инвестиционной программы системообразующей территориальной сетевой организации региона сосредоточена по двум основным направлениям: повышение надежности электроснабжения за счет реконструкции и модернизации энергообъектов, а также создание электросетевой инфраструктуры для новых потребителей.

В этом году продолжается реконструкция высоковольтных подстанций 110 кВ «Юрьевская» и «Железнодорожная» с увеличением трансформаторной мощности. Модернизация центров питания позволит увеличить их мощность суммарно на 48 МВА, за счет чего будет обеспечена возможность выделения дополнительной мощности тяговой подстанции.

Кроме реконструкции действующих центров питания, «Россети Новосибирск» ведут активное строительство и новой подстанции 110 кВ «Молзавод», которая обеспечит электроэнергией предприятие молочной компании «ЭкоНива» мощностью 14,1 МВт.

Особое внимание компания уделяет развитию инфраструктуры новых жилых микрорайонов. Для электроснабжения проектов комплексного развития территорий в Калининском районе Новосибирска, в том числе микрорайона «Клюквенный», энергетики строят новые энергообъекты и реконструируют подстанцию 110 кВ «Солнечная». Объем инвестиций по этим проектам суммарно оценивается почти в 800 млн рублей.

В целом за 2025 год «Россети Новосибирск» планируют ввести в эксплуатацию 460 км ЛЭП и 315 МВА мощности. Общий объем инвестиций, запланированных на текущий год, достигнет 5,89 млрд рублей.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»