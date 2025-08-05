Бастрыкину доложат по делу об избиении участника СВО с инвалидностью в Тюмени

Управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) после группового избиения участника специальной военной операции (СВО) с инвалидностью в Тюмени, передает следком. О ходе расследования потребовал доложить глава СКР Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным СМИ, инцидент произошел возле одного из увеселительных заведений. Несколько неизвестных избили бывшего участника СВО, который лишился ноги и передвигался на костылях.

Как сообщает Ura.ru, это произошло у бара «Двор МХТ» — инвалида избили из-за того, что он случайно задел одного из нападавших. Охранники не остановили происходящее и не вызвали полицейских, при этом после того, как посетитель попытался защитить пострадавшего, сотрудник охраны провоцировал его на драку.

Ирина Пичурина