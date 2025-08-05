В Забайкалье задержали руководителя НКО за мошенничество в Донбассе

В Забайкальском крае по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в особо крупном размере задержан бывший министр строительства региона Дмитрий Ватагин. Об этом сообщило региональное УФСБ России.

По версии следствия, в 2023 году некоммерческая организация под его руководством получила субсидию в размере более 250 млн руб. на ремонт социальных объектов в Старобешевском районе ДНР. Ватагин заключил договор с коммерческой фирмой, которая выполнила работы не полностью или некачественно. Зная об этом, экс-чиновник предоставил в департамент госимущества Забайкальского края подложные документы, что позволило ему незаконно получить свыше 30 млн руб.

Экс-чиновник заключен под стражу. По месту его жительства и работы прошли обыски.

В 2022 году, Ватагин уже привлекался к ответственности за халатность на посту начальника Госэкспертизы и незаконное получение премий.