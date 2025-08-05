Для теракта в «Крокусе» использовались не менее четырех автомобилей

Для подготовки и совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» исполнители и их сообщники приобрели не менее четырех автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, для обеспечения мобильности были использованы автомобили Renault Symbol, Mitsubishi Lancer, Opel Astra, Kia Rio, а также другие неустановленные транспортные средства. Для конспирации использовались также и автомобили такси.

Автомобиль Mitsubishi Lancer был оборудован тайником, с помощью которого сообщники исполнителей теракта доставили оружие из Дагестана в Подмосковье. На машине Renault Symbol террористы прибыли к концертному залу 22 марта 2024 года, а затем пытались на ней скрыться.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, погибло 149 человек. Четверых исполнителей задержали в Брянской области при попытке бегства на Украину. Позже были арестованы их сообщники.